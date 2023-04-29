Togg teslimatları başladı! İlk teslimat Elazığ ve Adana'ya Vatandaşların heyecanla beklediği Togg teslimatları başladı. Yerli ve milli otomobili Togg'un ilk teslimatı için Kula rengi Elazığ'a, Anadolu rengi ise Adana'ya doğru yola çıktı.

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Türkiye'nin yerli ve millli otomobili Togg sahaya indi.

Vatandaşlar yerli ve milli otomobil Togg ile gururlanmaya devam ediyor...

Togg’un ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

Çekilişe 177 binden fazla başvuru yapıldı.

Kabine üyelerine dağıtılan Togg, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görerek gündemde yer alıyor.

Kabine üyelerinin makam aracı yapılan milli otomobil, yapılan ziyaretler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla buluştu.

Togg teslimatı başladı

Vatandaşların heyecanla beklediği gün gelirken Togg ilk sahiplerine kavuşuyor.

İlk olarak iki şehire gönderilecek Kula Elazığ'a, Anadolu ise Adana'ya doğru yola çıktı.

Bu hafta teslimatlar devam edecek

Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcıların evlerine akıllı cihazlar teslim edilecek.

Togg'a kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te yerli ve milli otomobil Togg'a batarya üretecek SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temelini attığı programda Manisa'da Togg ile ilgili bir müjde vereceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben buraya Gemlik'ten geldim. Togg'un yeni tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak.

Bugün bende Togg'u tekrar kullandım, karanfile boğdular bizi. Resmi rakam aldım 60 bin kişi dediler. Manisa'da muhteşem, gümbür gümbür geliyoruz." dedi.