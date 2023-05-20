Togg'lar ilk sahipleriyle buluşuyor: Eskişehir'in ilk Togg'u teslim edildi Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Eskişehir'de sahibine teslim edildi. TOGG'un sahibi iş adamı Ergün Baykaler "Bize çıkacağını hiç beklemiyorduk. Haberi aldıktan sonra çok sevindik. Kendimizi gururlu hissediyoruz. Arabadan daha ötesi bir araç" dedi.

İHA

Yıllardır süren özlem son buldu, Türkiye yerli otomobil hayaline Togg ile kavuştu.

Önce devlet erkanına ve kamu kurumlarına verilen Togg, daha sonra satışa açıldı.

Satışa çıkarılan Togg'lar için çekiliş düzenlendi. Yerli otomobili almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Çekiliş sonucunda Togg'u almaya hak kazanan talipliler, araçlarına kavuşuyor..

Eskişehir'de ilk TOGG'un sahibi iş adamı Ergün Baykaler oldu.

Türkiye geneli için 16. sırada şans bulan Ergün Baykaler aracına kavuştu.

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği Başkanı Hüseyin Acar ve ailesi ile deneme sürüşü yapan Baykaler, milli ve yerli otomobilde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kendimizi gururlu hissediyoruz"

Çekilişe katıldığını belirten Baykaler, şu ifadeleri kullandı: