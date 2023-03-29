Togg'un ilk sahipleri belli oluyor Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli için 177 bin 467 ön sipariş başvurusu yapıldı. 2023'te yerli otomobile sahip olacak ilk 20 bin kişi için çekiliş yapılıyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da son viraja girildi..

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için açılan ön siparişe 177 bin 467 kişi başvuruda bulundu.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, böylece noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Şanslı kişiler belli oluyor

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı.

Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

Sonuçlar 22.30'da yayınlanacak

Büyük heyecana sahne olan çekilişin sonuçları 22.30'da Togg'un web sitesinden yayınlanacak.

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