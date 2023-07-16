Togg'un Oltu modeli, rengini aldığı kentte gezdirildi TOBB'un 79. Olağan Genel Kurul'unda yapılan çekilişle Erzurum'a verilen, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Oltu rengi, şehrin turistik ve tarihi yerlerinde gezdirildi.

AA

Türkiye, yıllardır hasretle beklenen hayaline kavuştu.

Yerli ve milli gurur kaynağı Togg, göğüs kabartmaya devam ediyor.

TOBB’un Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı verdiği ve kurum tarafından kullanılmaya başlanan, özel bir de klip hazırlanan TX10 siyah Oltu rengi otomobil, kentin tarihi ve turistik yerlerinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Borsa Erzurum Ticaret Borsası tarafından kullanılmaya başlanan Togg TX 10 modeli için tarihi, turistik ve şehrin önemli noktalarında çekimler gerçekleştirildi.

Çekimlerde kullanıldı

Rengi ve aldığı isimle özdeşleşen Oltu taşı tespih de Togg için çekilen klipte dikiz aynasına asılırken, Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Havuzbaşı, Çifte Minareli Medrese, atlama kuleleri, Palandöken Kayak Merkezi, tarihi tabyalar başta olmak üzere bir çok yerde çekimlerde kullanıldı.

Kent merkezinden sonra Togg'un isminin altığı Oltu ilçesi ile diğer ilçelerde de tanıtılan yerli otomobil ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun çaba gösterdi.

Borsa Başkanı Hakan Oral, yaptığı açıklamada, Togg'un kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel olduğunu söyledi.

"Vatandaşlarımızın ilgisi büyük oldu"

Sürüş keyfinin güzel olduğunu ve sürüş esnasında insana güven verdiğini belirten Oral, şöyle konuştu: