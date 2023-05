Togg'un T10X modelleri sahipleri ile buluşmak için İstanbul'a geliyor

AA

Türkiye'nin yerli otomobili için yapılan müracaatlar sonucunda çekilen kuralarda kazanlar, araçları ile tek tek buluşacak.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere özel araçlarla Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne geliyor.

Yedi Mavi AVM'deki Togg Deneyim Merkezi'ne, 12 adet Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, tırlarla getirildi.

Araçların indirildiğini gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tırlardan indirilen araçlar, Togg Deneyim Merkezi önündeki otoparka indirildi. Araçların, randevu sistemiyle sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Deneyim merkezini ziyaret eden vatandaşlar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı şekilde inceleyerek araç hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

Togg T10X’lerden ilk teslimat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılmıştı. Ön sipariş oluşturan ve çekilişte Togg sahibi olmaya hak kazanan 20 bin Togg T10X, sürücüsüyle buluşacak.

Togg’da ödeme işlemlerini tamamlayan kullanıcıların araçlarını teslim alması bekleniyor. Ancak, teslimatlar aracın versiyonlarına göre değişiklik gösterecek. Öncelikle V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek.

Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Erkan Taş, Togg'u çok beğendiğini ve gurur duyduğunu söyledi. Togg'un Gebze'deki yerini de ziyaret ettiğini anlatan Taş, izlenimlerini şöyle paylaştı:

Araba on numara, sıkıntı yok. Vatana millete hayırlı olsun. Bu araba yerli ve milli bir araç. Gelmiyor diyenler, kahveden eve, evden kahveye giden insanlar. Togg'lar geliyor. Yeterli sayıda gelmiyor o da zamanla olabilecek bir şey. Ben her yerde görüyorum. Vatanını seven herkes bundan gurur duymalı. Gurur duyulmayacak bir şey mi? Gurur duyulmayacak bir şey olsa ben şimdi burada olmazdım. Karşı görüşlü olmama rağmen bu aracı çok sevdim. Araç gerçekten araç.