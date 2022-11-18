Tokat Almus Baraj Gölü'nde su, yüzde 28,8 seviyesine geriledi

Almus Baraj Gölü'de su seviyesi kuraklık ve yağışların başlamamasından dolayı kuruma noktasına gelerek yüzde 28,8 seviyesinde ölçülüyor.

Dünyada su sorunu gün geçtikte korkutan manzaralara sebep oluyor.

Tarım ve dünya nüfusunun artışı su seviyeleriyle ortak ilerlememesinden kaynaklı su sorunu tüm dünyanın ortak sorunu.

Yaz mevsiminde göl ve barajlarda su seviyesindeki azalma yağışların başlamamasından dolayı devam ediyor.

Su seviyeleri yüzde 50'nin altında

Kentlerin içme su ihtiyacını karşılan göllerin kuruma seviyesini gelmesi korkutan manzaraları gün yüzüne çıkarıyor.

Yaşanan kuraklık sonrasında ülkenin göl ve barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'lerin altına düştü.

Almus Baraj Gölü'nde su, yüzde 28,8

Tokat'ta, geçen yıl kuraklıktan etkilenen Almus Baraj Gölü'nde su, yüzde 28,8 seviyesinde bulunuyor.

AA'nın haberine göre, tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde geçen sonbahar döneminde su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 15'e kadar gerilemişti.