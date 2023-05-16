Tokat’a şehit ateşi düştü

DHA
Hainler, bu kez Mehmetçik’in karşısına Şırnak Bestler Dereler’de çıktı.
3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz de şehit düştü.
26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı.
Bekar askerimizin acı haberi ailesine verildi
Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan'ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.
Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti.
Yarın cenaze töreni var
Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.