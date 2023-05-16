Tokat’a şehit ateşi düştü Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın acı haberi, Tokat’ın Turhal ilçesindeki ailesine verildi…

DHA

Hainler, bu kez Mehmetçik’in karşısına Şırnak Bestler Dereler’de çıktı.

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz de şehit düştü.

26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı.

Bekar askerimizin acı haberi ailesine verildi

Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan'ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti.

Yarın cenaze töreni var

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.