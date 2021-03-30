Tokatlılar parklara akın etti

Vaka sayısının yüksek olduğu kentte, havaların ısınmasıyla parklardaki insan yoğunluğunun arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı listede başından beri kırmızı bölgede yer alan Tokat'ta, vaka sayısındaki artışa rağmen yoğunluk yaşanıyor.

Baharla birlikte havaların da ısınmaya başladığı kentte cadde ve sokaklarla beraber park alanlarında da kalabalık görüntüler ortaya çıkıyor.

Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde kalabalığın normalden fazla oluşu ise dikkat çekti.

"HAVA ALIRKEN MESAFEYİ UNUTMASINLAR"

Açık alanlarda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen kent sakinlerinden Mustafa Özdilek, "Bu tarz birlikteliklerde dikkatli olmaları lazım. Hava alsınlar ama mesafeye dikkat etsinler, maskelerini taksınlar. Bunaldı insanlar, havayı da güzel gördüler, hava alıyorlar. Biraz daha dikkatli olsalar iyi olur. Bu virüs yaş gözetmiyor, herkese bulaşıyor." dedi.

Ahmet Karlı ise "İnsanları zaman zaman uyarmak gerekiyor. Sosyal hayatın içerisinde herkesin mesafeyi koruması lazım." diye konuştu.