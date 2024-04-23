Tokat'ta deprem nedeniyle 23 Nisan törenleri ertelendi

İHA
Tokat’ın Sulusaray ilçesi, geçtiğimiz hafta art arda yaşanan depremlerle sallandı.
İlçede yaşanan 4.7 ve 5.6 şiddetindeki depremlerin ardından yıkılan camiler ve evler görüntülendi.
23 Nisan töreni ertelendi
Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, ilçede meydana gelen depremler nedeniyle törenin bir hafta sonra gerçekleştirileceği belirtildi.
Tören 1 hafta sonra yapılacak
İlçe halkının ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla beklediği 23 Nisan kutlamalarında, depremin etkisiyle plan değişikliğine gitmek zorunda kalındı.
Törenin yeni tarihi olarak önümüzdeki haftanın salı günü belirlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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