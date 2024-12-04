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Tokat'ta düğün ve nişanlarda silah kullanımına karşı operasyon

Tokat'ta düğün ve nişanlarda silah kullanımına karşı operasyon Kent genelinde düğün ve nişanlarda silahla ateş açılmasını önlemek için düzenlenen operasyonda bir çok silah ve mühimmat ele geçirildi.