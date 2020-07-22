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    Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü

    Tokat’ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi ambulansla Samsun’da bulunan hastaneye sevk edildi.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 20:25
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    Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü

    Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta elindeki demirin elektrik teliyle temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Ahmet B.(50) Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    ELİNDEKİ DEMİR, ELEKTRİK TELİYLE TEMAS EDİNCE ÇARPILDI

    Ahmet B. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

    Ahmet B. Samsun’daki hastanede tedavi altına alındı.

    Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü #1

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