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- Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü
Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü
Tokat’ta çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi ambulansla Samsun’da bulunan hastaneye sevk edildi.
- İHA
- 22.07.2020 - 20:25
Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta elindeki demirin elektrik teliyle temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Ahmet B.(50) Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ELİNDEKİ DEMİR, ELEKTRİK TELİYLE TEMAS EDİNCE ÇARPILDI
Ahmet B. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.
Ahmet B. Samsun’daki hastanede tedavi altına alındı.