Tokat'ta şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçaladı
İHA

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu.

Şehidin cenazesine binler katıldı

Şehidin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak namazına binlerce kişi katıldı.

Tokat'ta şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçaladı
Şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçaladı

Şehit yakınları çelengin kaldırılmasını istedi

Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi.

Tokat'ta şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçaladı
Şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçaladı

Çelenk parçalandı

İyi Parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı.

Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.