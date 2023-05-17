Tokat'ta şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçaladı Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın yakınları, CHP ve İyi Parti tarafından cenazeye gönderilen çelenklere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı.

İHA Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehidin cenazesine binler katıldı Şehidin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Şehit yakınları çelengin kaldırılmasını istedi Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi. Çelenk parçalandı İyi Parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı. Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.