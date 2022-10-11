TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama! TOKİ arsa başvurusu şartları...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ arsa başvurusu hakkında açıklamada bulundu. Peki TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru şartları...

İlgiyle takip edilen TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlamıştı. Vatandaşlar başvuru sürecini takip ederken, TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk arsam ve ilk işyerim başvurularının sona ereceği tarih de merak ediliyor. Başvurular 7 Kasım gününe kadar devam etmiş olacak. Ayrıca projeden yararlanmak isteyenler de TOKİ arsa başvuru şartlarını sorgulamaya koyuldu. Peki TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonrasında TOKİ arsa başvuruları hakkında konuştu. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. " açıklamasında bulundu.

"Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müstakil parseller için "192 bin liradan başlayan fiyatlar 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz. Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir." ifadelerini kullandı.

TOKİ arsa başvuruları nereden yapılır?

İlgiyle takip edilen TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubeleri üzerinden gerçekleştirilecektir.