TOKİ Başkanlığı'na yeniden Ömer Bulut atandı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yine TOKİ Başkanı oldu

Karara göre TOKİ Başkanlığı'na yeniden Ömer Bulut getirildi.



Ömer Bulut kimdir?

1968 yılında Trabzon'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı. Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılının Aralık ayından itibaren, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atanmıştır.

Ömer Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.