TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi başvurularının ne zamana kadar devam edeceği ve kuraların ne zaman çekileceği merak konusu oldu.İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut preojesinin başvuruları başladı.

TOKİ'nin yapacağı evlere sahip olmak isteyen binlerce vatandaş e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını yapmaya başladı.

Başvuru yapan vatandaşlar başvuruların ne zaman kadar devam edeceğini ve kuraların ne zaman çekileceği konuları hakkında araştırma yapıyor.

Başvurular ne zaman bitecek?

TOKİ evleri için başvurular e-Devlet ve Ziraat Bankası ile Halk Bankası şubelerinen alınıyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 14.09.2022 ile 31.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecek.. e-Devlet üzerinden başvurular 28.10.2022 tarihinde bitecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman?

Kuraların ne zaman çekileceği tam netlik kazanmadı fakat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada ''Kuralar 31 Ekim sonrasında etaplar halinde çekmeye başlayarak 2023'ün Mart ayında tamamlamış olmayı umuyoruz. Parayı kura çekimi sonrası sözleşme imzalarken ödenecek. Biz kura sonrası vatandaşlarımızı sözleşme için çağıracağız.'' ifadelerini kullandı.