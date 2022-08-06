TOKİ başvuruları ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman yapılacağı konusunu gündeme getirdi.Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ projesi hakkından araştırmalar hız kazandı.

TOKİ evlerine başvurmak için sabırsızlanan vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos tarihindenyapılan Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.Ancak yapılan açıklamalara göre önümüzdeki ay TOKİ başvuruları alınmaya başlayacak.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

- Bir aileden yanlızca bir aile bireyi başvuru yapabilir.