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- TOKİ duyuru mesajı! TOKİ MMS(multimedya) mesajı nedir, neden açılmıyor?
TOKİ duyuru mesajı! TOKİ MMS(multimedya) mesajı nedir, neden açılmıyor?
TOKİ'ye başvuran ve kura çekimini heyecanla bekleyen vatandaşlar gelen multimedya mesajı ile meraklandı. TOKİ MMS nedir, neden açılmıyor? TOKİ duyuru mesajında ne yazıyor? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 05.12.2022 - 09:12
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan imkanlar devam ediyor...
Birçok ilde gerçekleşen TOKİ kura çekimleri sonrasında hak sahibi olanlar açıklanıyor.
TOKİ sosyal konut projelerine başvuruda bulunan vatandaşlara duyuru mesajı gönderildi. Bazı vatandaşların telefonlarında TOKİ duyuru mesajı açılmadı. Bu sebeple TOKİ duyuru mesajı nedir, neden açılmıyor? TOKİ duyuru MMS mesajı nasıl açılır? sorusu gündeme geldi.
Peki TOKİ MMS duyurusu nedir? İşte mesajın içeriği...
TOKİ MMS duyuru mesajı nedir
MMS yani Multimedya mesajı olarak gönderilen TOKİ duyuru mesajı telefonlarda açılmadı. TOKİ duyuru mesajının cep telefonlarından açılmaması üzerine duyuru metni sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
İşte mesaj metni...