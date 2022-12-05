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TOKİ duyuru mesajı! TOKİ MMS(multimedya) mesajı nedir, neden açılmıyor?

TOKİ duyuru mesajı! TOKİ MMS(multimedya) mesajı nedir, neden açılmıyor?

TOKİ'ye başvuran ve kura çekimini heyecanla bekleyen vatandaşlar gelen multimedya mesajı ile meraklandı. TOKİ MMS nedir, neden açılmıyor? TOKİ duyuru mesajında ne yazıyor? İşte detaylar...