TOKİ ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurulara ilişkin detayları araştırıyor. Peki TOKİ İstanbul 2022 başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte TOKİ'den son gelişmeler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi'nde inşa edilen toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunacak.

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, TOKİ İstanbul 2022 başvuru detaylarını araştırıyor.

Dar gelirli vatandaşlara düşük bütçeli taksitlerle ev sahibi olmayı kolaylaştıran TOKİ, başvuru tarihi ve şartları duyurdu.

Başvuruda bulunmak isteyenler, TOKİ İstanbul 2022 başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

TOKİ İstanbul 2022 başvuruları ne zaman?

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

İsteyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.

Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Ayrıca 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.

TOKİ başvuru şartları 2022

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.