TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TOKİ İstanbul kura çekiminde 50 bin konutun hak sahibi belirlendi.

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Vatandaşı ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan projeler hayata geçiriliyor.

Dar gelirli vatandaşların ev ve iş yeri sahibi olabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İşyerim" projesinin İstanbul’da yapılacak konutları için ilk kura çekiminde TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı.

Yeni hak sahipleri belirlendi

Bu kapsamda Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 TOKİ konutunun hak sahibi belli oldu.

TOKİ sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'e en geç yarın işlenecek.

"Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama"

Kura sonucu, e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" alanından kontrol edilebilmektedir.

Tüm etaplar tamamlandı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 29 Mart tarihinde Tuzla 30 Mart tarihinde ise 540 konut için Çatalca’da, 200 konut için Silivri Selimpaşa’da kura çekimleri yapıldı.

50 bin konut için 1 milyon 525 bin 110 başvuru

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alındı.

TOKİ İstanbul kura çekimleri sonucu inşa edilecek 50 bin konut için de 1 milyon 525 bin 110 başvuru alındı.