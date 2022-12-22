TOKİ Kırıkkale kura sonuçları! 2022 TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları! 2022 TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kırıkkale kura çekimi canlı yayını ve kura sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Peki 2022 TOKİ Kırıkkale kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Kırıkkale kura sonuçları!

İlgiyle takip edilen TOKİ Kırıkkale kura sonuçları sık sık sorgulanıyor. Kırıkkale Merkez, Keskin, Bahşılı, Delice, Karakeçili, Delice Çerikli, Sulakyurt, Çelebi TOKİ kurası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan çekiliş, Kırıkkale'de inşa edilecek olan 919 konut için canlı kura çekimi ile noter huzurunda yapılacak. İşte TOKİ Kırıkkale kura sonuçları...

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları!

YouTube üzerinden canlı yayınla yapılan çekilişin sonrasında T.C kimlik no ile TOKİ sonucu sorgulama ekranı vatandaşlarla paylaşılmış olacak. Ayrıca kura çekimleri 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10.00 itibariyle başlayacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi dahilinde yapılacak çekilişi çekiliş saat 10.00'da Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ kura takvimi

22 Aralık 2022: Kırıkkale

23 Aralık 2022: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık 2022: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık 2022: Nevşehir