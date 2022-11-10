TOKİ kura çekimi başladı mı? 2022 Mardin Ağrı TOKİ kura sonuçları!

TOKİ kura çekimleri 7 Kasım 2022 itibariyle başladı. Bugün Mardin ve Ağrı kura çekimleri yapılıyor. Peki kura çekimleri başladı mı? İşte Mardin Ağrı 2022 TOKİ kura çekimleri sonuçları...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. Başvuruların tamamlanmasında sonra kuralar çekiliyor.

250 bin sosyal konut projesi kapsamında İl il düzenlenen kura çekimleri 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

10 Kasım 2022 Perşembe günü Ağrı ve Mardin için kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ Mardin ve Ağrı kura sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte detaylar…

TOKİ kura sonuçları

Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan adayların isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

Konut alma hakkı ve kura

1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

3. Kura sırasında belirlenecektir.

4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.