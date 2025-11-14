TOKİ son başvuru tarihi 2025: TOKİ 500 bin konut başvurusu son günü ne zaman?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

500 bin sosyal konut projesi için yoğun ilgi devam ederken, başvuru takvimi, şartlar ve süreçle ilgili detaylar da merak konusu oldu.

Proje kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçenekleri sunulurken, başvuruların e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden alınacağı açıklandı.

Yoğun talep nedeniyle başvuruların aşamalı şekilde kabul edileceği belirtilirken, son tarih yaklaşırken gözler TOKİ’nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Vatandaşlar, TOKİ başvuruların son tarihi araştırırken, "TOKİ son başvuru günü ne zaman" sorusu gündeme geldi.

İşte, başvuru takvimi ve detaylar...

TOKİ SON BAŞVURU GÜNÜ 2025

TOKİ başvuruları 10 Kasım'da başladı.

İlk 5 gün yapılacak TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden yapıldı.

10 Kasım 2025 1. Gün son rakamı '0' olan vatandaşlar,

11 Kasım 2025 2. Gün son rakamı '2' olan vatandaşlar,

12 Kasım 2025 3. Gün son rakamı '4' olan vatandaşlar,

13 Kasım 2025 4. Gün son rakamı '6' olan vatandaşlar,

14 Kasım 2025 5. Gün son rakamı '8' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.