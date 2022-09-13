TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! 250 bin TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! 250 bin TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesinin detayları bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.

Konuttaki fiyat artışı nedeniyle ev sahibi olamayanlar için hazırlanan, sosyal konut projesininde geri sayım başladı.

TOKİ Sosyal Konut projesine başvurmak isteyenlerin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi başvuru detaylarının açıklanacağı günü duyurdu.

Murat Kurum, TOKİ projesinin 240 ay vade olacağını ve asgari ücretlinin ödeyebileceği tutarda olacağını belirtti.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum ayrıca Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

Detaylar bugün netleşecek

TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile netleşecek.

Erdoğan, açıklamasını saat 14:00’da yapacak.

İlk kez tek seferde 250 bin konutun yapılacağı proje için yaklaşık 362 milyar liralık yatırım yapılacak ve konutların inşası sürecinde 100 bin kişi istihdam edilecek.

10 bin iş yerinin de yapımını içeren projeyle ayrıca kendi konutunu kendi inşa etmek isteyenler için 100 bin arsa satışa sunulacak.

Başvuru şartları

Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak.

Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak. Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi.

1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.

Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak.

240 aya kadar vade imkanı sağlanacak. 81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.