TOKİ sosyal konut taksidi ne zaman başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri başlama tarihi!

2022 TOKİ taksit ödemelerinin başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki TOKİ sosyal konut taksidi ne zaman başlayacak? İşte TOKİ taksit ödemeleri başlama tarihi!

TOKİ sosyal konut projesinde taksitlerin başlayacağı tarih merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesinde 7 Kasım’da başlayan kura çekimleri ile 3 etabın toplamında 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahibi belirlenmişti. Vatandaşlar şimdi TOKİ konut ödemelerine odaklandı.

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?

İlgiyle takip edilen sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılmış olacak. Söz konusu projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda tekrardan açıklamaların yapılması beklenmekte.

Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişim gösteriyor. Ayrıca aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkabiliyor.

TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ projesine yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılmış olacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her senenin Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artış gerçekleştirilecek. İlk dönemsel artış sözleşmenin tarihine göre İdarece belirlenmiş olacak. Bu esnada taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.