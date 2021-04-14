Toplu taşıma kullanamayacaklar: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasakları neler?

Dün yapılan Kabine toplantısında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ilişkin alınan yasak kararları araştırılıyor. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan yasak kararları neler?

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında 'Kısmi Kapanma' kararı getirildiğini duyurdu.

Alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Kısmi Kapanma" konulu genelgeyle birlikte netliğe kavuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar için alınan yasak kararları da yer aldı.

Bunun üzerine 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma saatleri başta olmak üzere kendileri için getirilen yasak kararlarını araştırmaya başladı.

Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasakları neler? İşte, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için alınan yasak kararları...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI İÇİN ALINAN YASAK KARARLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

Hafta içi günlerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.