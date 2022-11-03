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    Torba yasa teklifi TBMM'den geçti

    Torba yasa teklifi TBMM'den geçti

    TBMM'de kabul edilerek yasalaşan torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra icra borçları ile maske cezaları borçları yer alıyor..
    • 03.11.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 20:38
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    TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi.

    Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

    Teklifte KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra icra borçları ile maske cezaları yer alıyor..

    Maske cezaları

    Yasa ile salgın döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylece, yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki ceza alınmayacak.

    KYK faizleri

    Üniversite öğrencilerinin KYK borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinecek. Ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı yapılabilecek.

    İcra borçları

    Düzenlemeyle 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları kapatılıyor.

    Yaklaşık 5 milyon kişinin 9 milyon dosyası bu kapsama giriyor.

    Sicil affı

    Düzenleme ile sicil affı da getirildi. 1 Ekim 2022'den önce olan borçlarını, 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin olumsuz sicil kayıtları silinecek. Borçlarını yapılandıranlar da düzenlemeden yararlanabilecek.

    Kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi uzatıldı

    Yasa ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

    Elektrik, doğalgaz ve yemek yardımı

    İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

    Yemek yardımını nakit ödeyen işverenlerden de vergi kesintisi yapılmayacak.

    Torba yasa teklifi TBMM den geçti #1


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