TPAO, Türkiye'nin yeni rezerv alanı Gabar'daki keşfin büyüklüğünü açıkladı TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, Türkiye'nin yeni petrol rezervi Gabar'da yaptığı açıklamalarında "Sadece bu keşif, depremde devletin sırtına binen mali yükü tamamıyla kaldırabilecek büyüklükte" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Bu süreçte merakla beklenen projelerden biri de enerji sektöründe hayata geçirildi.

Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile sevinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi.

Gabar'da petrol rezervi müjdesi

Seçime kısa bir süre kala Konya'da seçmeniyle buluşan Erdoğan terörde, temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

En az Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kadar heyecan yaratan petrol rezervi ile birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

Bu kaşifle birlikte Türkiye, günlük 100 bin varil üretime ulaşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

TPAO: Sadece bugün yapılan keşif depremde devletin sırtına binan mali yükü kaldırabilecek büyüklükte

Yaşanan gelişmelerin ardından TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin de Gündeme Dair Her Şey'in (GHD) mikrofonlarına konuştu.

Rezervin büyüklüğünü anlatan Bilgin, "Sadece bugün yapılan keşif, depremde devletin sırtına binen mali yükü tamamıyla kaldırabilecek büyüklükte." dedi.

"Tahmini rezerv büyüklüğümüz 1 milyar varil"

Toplam rezerv tahmininde de bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı: