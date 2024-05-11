Trabzon Şehir Hastanesi, 2025'te hizmete açılacak Adil Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp Trabzon'un, Karadeniz'in ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız" dedi.

AA

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımı süren şehir hastanesiyle ilgili gelecek yılı işaret etti.

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Karaismailoğlu, Akyazı Mahallesi'ndeki Trabzon Şehir Hastanesi inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

2025'te tamamlanacak

Trabzon Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında Türkiye'nin en modern şehir hastanelerinden biri olacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle dedi:

İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp Trabzon'un, Karadeniz'in ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız.



Dört başı mamur bütün alanların olduğu, dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesini inşa ediyoruz Trabzon'da. 500'ün üzerinde çalışanıyla birlikte çok yoğun bir çaba var.

"Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek"

Trabzon'un daha da büyümesi, gelişmesi ve cazibe merkezi olması için önemli planlamaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Devam eden işlerimiz var. Bunlar bittiğinde Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Trabzon'un çok yakından takip ettiği ve önemli ihtiyaçlarından biri olan Güney Çevre Yolu'nda da önemli çalışmalar var. Güney Çevre Yolu, Akçaabat'a girmeden başlayıp Arsin çıkışından Araklı girişine kadar sürecek 44 kilometrelik yol.



36 kilometresi tünel olarak projelendirilmişti. Akçaabat tarafında birinci etabında yoğun bir çalışma var. Kanuni Bulvarı'nı geçtiğimiz aylarda Boztepe tünelleriyle Çukurçayır'a bağlamıştık. Şimdi de Çukurçayır'dan Değirmendere üzerinden sahil yoluna bağlamak için çalışmamız bir taraftan devam ediyor.

Trabzon Havalimanı'nda son durum

Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde ilave üniteler ve CİP binasının yapımının sürdüğüne işaret ederek, ilerleyen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılış yapılacağını aktardı.

Yeni havalimanı planlamalarının da devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, karayolları, turizm, Değirmendere'deki sanayi sitelerinin taşınması çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

"Elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Karaismailoğlu, dertlerinin Trabzon'a hizmet olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Trabzon'un, Türkiye'nin parlayan yıldızı olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)