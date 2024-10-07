Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 50'si tamamlandı Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 50'si tamamlandı. Yaklaşık 760 kişinin çalıştığı şehir hastanesinin inşaatında 5 bin kazıkla zemin güçlendirilmesi yapıldı.

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İHA

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar sürüyor.

Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 50 seviyelerine geldi.

5 bin fore kazığın kullanıldığı şehir hastanesi, depreme dayanıklı olarak inşa edilen sismik izolatörler ile korunacak.

Kentteki yoğun bakım kapasitesini de 2 katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.

"BİN 300 YATAĞA KADAR HESAP EDEBİLİR DURUMDAYIZ"

Yapımı devam eden Şehir Hastanesi ile ilgili bilgiler veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, “Öncelikle 900 yataklı bir hastane yapılıyordu. Bunu yaklaşık 250'si yoğun bakım yatağı olarak şekillenmişti. Geri kalan yaklaşık 650 yatakta tek kişilik odalar şeklinde planlanmıştı. Aynı planda doğrultusunda gidiyor. Ve bu odalarımız gerektiğinde çift kişilik kullanabileceğimiz şekilde planlamıştık. O nedenle de bin 461 yatağa kadar ifadesini kullanabilmiştik. Şimdiki öngörümüz yaklaşık bin 300 yatağa kadar hesap edebilir durumdayız ve ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Hem içerisine koyacağımız tıbbi cihazlar hem personel anlamında bin 300'e kadar şekilde planlama yapıyoruz. Dört tane kulemiz vardı. KVC ve Onkoloji kuleleri, genel hastane ve kadın doğum kuleleri de yapım imalatları da devam ediyor. İnşallah bittiğinde de bölgemize hem sağlık turizmi açısından hem halkımızın sağlığı açısından ciddi bir yapısal sorunu ve teknik sorunları ortadan kaldırmış olacağız.” dedi.

"762 İZOLATÖR KULLANILDI"

5 bin kazıkla zeminin güçlendirildiğini kaydeden Usta, “Bina tabii günümüz teknolojilerine uygun şekilde imalat ediliyor. Yakın zamanda depremden dolayı ciddi tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığımız bütün inşaatlarında bu tedbiri alıyor. Burada da bildiğimiz gibi 762 izolatör kullanıldı. Aynı zamanda başta söylenen 4 bin 100, sonra 4 bin 400 ama gerçekleşen 5 bin kazıkla birlikte zemin güçlenmesi sağlanmış oldu. Şu an için müteahhit firmadan aldığım bilgilere göre 760 civarında çalışan personel var. Ama Aralık ayı içerisinde ek imalatlar da eklenince bu bin 200, bin 300'lere kadar çıkacak. İki kule KVC ve onkoloji kuleleri. Müteahhit firmanın söylemine göre yıl sonuna kadar da bütün dış yapı imalatlarını bitirmiş olacaklar. Vatandaşımız ve bizler bütün dış cephedeki cam giydirmeler dahil yapılması gereken bütün teknik olayları görmüş olacak.” şeklinde konuştu.

"ACİL DURUMLARDA İLİ YÖNETEBİLECEĞİMİZ KONFOR ALANLARIMIZ BULUNMAKTA"

Trabzonspor'un stadının yanında dolgu alanında inşa çalışmaları süren Trabzon Şehir Hastanesi'nin özellikle maç günlerinde trafikte oluşabilecek yoğunluğuna karşı tedbirlerin alınacağının altını çizen Usta, “Alternatif yollar aslında kendiliğinden burada var. Tünelden aktarmalı iki yol ağzında olan bir yer burası. Artık Karayollarımız burada iki tane kavşak planladı. Yani doğusunda ve batısında olacak şekilde. Biz yine hastanenin giriş çıkışlarını iki veya üç şeklinde planlıyoruz. Bu sayede hem hastaneye giriş hem hastaneden çıkışların daha kolay olacağını görüyoruz. Bazı zamanlarda trafiğin sıkışacağı söz konusu olabilir. Onda da zaten alternatif deniz tarafından bir yol daha planlaması da yapılıyor. Kaldı ki herhangi bir yoğunluk anında bizim zaten il planlamamızda batıda Haçkalı Baba, doğuda fakülte ve Fatih Hastanesi olmak üzere zaten acil durumlarda ili yönetebileceğimiz konfor alanlarımız bulunmakta.” diye konuştu.

'2025 YILININ EKİM AYINDA BİTİRİLECEK'

Hastane inşaatının yüzde 50'sinin tamamlandığını belirten Usta, “Bakanımız ziyaretlerinde müteahhit firmayla burada yaptığı görüşmelerde 2025 yılı Ekim ayı sonu itibariyle biteceğinin taahhüdünü almıştı. O taahhüt doğrultusunda müteahhit firmada gerekli çalışmalarını yapıyor. Aldığım bilgilere göre de kendi planlara göre her şey cereyan ederse Ekim ayı içerisinde bu teslimi gerçekleştireceklerini onlar da görüyorlar. Onlarla ilgili planlama yapılacak. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda olması gereken hizmetler oralarda da verilecek. Hastanenin şu anki inşaatı ile gördüğümüz şekli yüzde 50 gerçekleşmiş olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten hızlı bir çalışma var. Bakanlığımızda gerekli ödeneklerini harfiyen yerine getiriyor. İnşallah bu taahhütle birlikte 2025 yılı Ekim ayı sonunda burayı teslim alırız gibi duruyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)