Trabzon'a 1 milyonu aşkın turist geldi! İlk sırada Suudi Arabistan var Yoğun bir tatil sezonu geçiren Trabzon'da 9 aylık ziyaretçi sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış yaşandı. En çok ziyaretçi gönderen ülke ise 269 bin 216 kişi ile Suudi Arabistan oldu.

AA

Türkiye bu yıl yoğun bir yaz sezonu geçirdi.

Yurdun dört bir yanı ziyaretçi akınına uğradı.

Yerli ve yabancı turistlerin akın akın geldiği kentler arasında Trabzon yer aldı.

Karadeniz'in denizi, tarihi, yemekleri ve insanı ile turizm merkezi konumundaki kent bu yıl yoğun ilgi gördü.

1 milyon 138 bin 743 turist geldi

Ziyaretçilerin başında ise Arap turistler yer aldı.

Kente yılın 9 ayında gelen yabancı turist sayısı yüzde 66 artışla 652 bin 713 olurken yerli ziyaretçi ise yüzde 20 artışla 486 bin 30 kişiye ulaştı.

Böylece 9 aydaki ziyaretçi sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1 milyon 138 bin 743 oldu.

Sümela Manastırı'nda yüzde 39 artış oldu

Sümela Kültür Yolu Festivali'nin sanatseverlerle buluştuğu ağustos ayında da şehre 178 bin 875 yabancı ve 86 bin 95 yerli ziyaretçi geldi.

Sümela Manastırı ise 2023'ün 9 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış oranı ile 402 bin 718 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Suudi Arabistan ilk sırada

Trabzon'a en çok ziyaretçi gönderen ülke 269 bin 216 kişi ile Suudi Arabistan olurken Umman 58 bin 397 ile ikinci, Kuveyt 41 bin 809 ile üçüncü, Birleşik Arap Emirlikleri 41 bin 598 kişi ile dördüncü sırada yer aldı.

Ürdün'ün 33 bin 886 ziyaretçi ile beşinci olduğu sıralamada, sırasıyla İran, Irak, İsrail, Bahreyn ve Rusya Federasyonu Trabzon'a en çok turist gelen ülkeler arasında yer aldı.

Uçuş sayısı yüzde 27 arttı

Trabzon'a yılın 9 ayında 62 ülkeden 3 bin 514 uçak seferi düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sayısında önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27 artış yaşandı.

Kentin konaklama tesisi sayısı ise 9 aylık verilerde yüzde 7 artarak 245'e ulaştı. Yatak kapasitesi de yüzde 3 artışla 17 bin 588 oldu.

Turizm yatırım belgeli 17 tesis ve bin 968 yatak ile Trabzon'un turizm kapasitesini daha da artırması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)