Trabzon'da gündem, 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazan fahri müfettiş

İlde müdürü olduğu iş yerinin önünde oturan fahri müfettiş, önünden geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle yazdığı cezalarla sürücüleri isyan ettirdi.

Trabzon'da fahri müfettiş kenti karıştırdı...

Akçaabat istikametinden Haçkalı Baba Hastanesi kavşağına yaklaşırken, yolun sağ şeridine geçip Düzköy yolu istikametine dönen veya yolu Trabzon istikametine devam eden sürücülere, emniyet şeridini ihlal etmekten ceza yazıldı.

Ceza sürücülere tek tek tebliğ edilince şikayetler arttı.

50 GÜNDE BİN 633 CEZA

Ceza yiyenler yolun emniyet şeridi olmadığını sağa dönüş yolu olduğunu ileri sürerek itirazda bulununca, cezaları kimin yazdığı araştırıldı.

Fahri trafik müfettişi B.T.’nin, 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Habertürk'ün haberine göre, her bir cezanın 1.339 TL olduğu belirlenirken, Ocak 2021 tarihinden itibaren fahri trafik müfettişi olarak görev yapan B.T.'nin, usulsüz ceza yazdığı gerekçesiyle görevine son verildi.