Trabzon'da kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama seferberliği

İHA

Karadeniz kıyıları kahverengi kokarca böceği zararlısı ile mücadele ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerini tehdit eden kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İLAÇLAMA DEFERBERLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, kokarcanın etkili olduğu sahil bandındaki 9 ilçede, 9 ekiple aynı anda biyosidal ilaçlarla ilaçlama yaparak zararlı böceği ortadan kaldırıyor.

Bu kapsamda Ortahisar ilçesinin Pelitli Mahallesi ve Yomra ilçesinin Şanlı Mahallesi'nde ekipler ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Şu ana kadar ise 2 bin 60 noktada, 108 bin 800 metrekare alanda ilaçlama yapıldı.

"MÜCADELE SÜRECEK"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Kahverengi kokarcanın kontrol altına alınması için ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla bugüne kadar Ortahisar, Akçaabat, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Vakfıkebir ilçelerinde toplam 2 bin 60 noktada, 108 bin 800 metrekare alanda ilaçlama yapılmıştır. Biyosidal ilaç ile ağıl, ahır, dam, çatı, depo, ev gibi yerler ilaçlanıyor. Bölgemizde tarım ürünlerine zarar vererek büyük bir ekonomik kayba neden olan kokarcaya karşı mücadelemiz sürecek” denildi.