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    Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon

    Trabzon'da polis ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 20:21
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    Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı.

    Yapılan takip sonucu elde edilen deliller neticesinde polis ekipleri yasadışı bahis oynatanların evine baskın düzenledi.

    YAPILAN BASKINDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 10 cep telefonu, 12 sim kart, 8 flash bellek, 10 banka kartı, 35 bin TL değerinde senet ve 3 bin 400 TL para ele geçirildi.

    Yakalanan şüpheli şahısların banka hesapları bloke edilirken, emniyetteki sorgularının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

    Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon #1

    Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon #2

    Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon #3

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