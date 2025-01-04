Trabzonlunun teleferik tabelası çözüm oldu: Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir

İHA

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Ormanseven Mahallesi'nde yaşayan İlyas Dokgöz, yaklaşık 10 yıl önce babasının isteği üzerine dik ve eğimli arazide teleferik yaptı.

Yük taşımak için yapılan teleferiği yıllar boyunca bütün mahallenin kullanımına sunan Dokgöz, akrabalarının para karşılığında teleferiği işlettiğini öğrendi.

AKRABALARI ARASINDA TARTIŞMA YAŞADI

Yıllar boyunca ücretsiz bir şekilde akrabalarının ve komşularının kullanımına sunduğu teleferikten para kazanıldığını öğrenen Dokgöz ile akrabaları arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf mahkemelik olurken, İlyas Dokgöz çareyi teleferiğe tabela asmakla buldu.

"ŞEREFSİZ OLAN AKRABALARIM HARİÇ HERKES KULLANABİLİR"

"Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir" yazılı tabela yaptıran Dokgöz, tabelanın alt kısmına ismini yazdırmayı da unutmadı.

TABELA İLE ÇÖZÜM BULDU

Ücretsiz bir şekilde kullandırttığı teleferiğin ranta çevrildiğini belirten İlyas Dokgöz, para karşılığında yük taşınan teleferiğe astığı tabela ile çözüm bulduğunu söyledi.

"BURAYI RANTA ÇEVİRDİLER"

Akrabaları ile mahkemelik olduğunu kaydeden Dokgöz şu ifadeleri kullandı:

Burada tabeladan da fark ettiğiniz gibi kendi insanlarımızdan sıkıntı yaşadığımız için bu duruma düşmek zorunda kaldık. Burasını 10 yıl önce babam Allah rızası için herkes kullansın diye yaptı. Burada bizde hata var. Bana babam o zaman ‘oğlum bunu yaptır ama kimseyi buna tabi tutma' dedi. 'Herkes kullansın' dedi. Yapılırken buradaki akrabalarım hepsine böyle bir şey yapacağımı söyledim. Herkesin çayı, arazisi var. Belki de bu teleferikten menfaat görmeyecek tek kişi benim. 300 kilogramlık bir çayım var. Biz bunu yaparken kimse ortak olmadı ona ama herkes bunu genel anlamda kullanıyor. Hiç buna da sıkıntı yapmadık. Bunu ondan sonra bunlar ranta çevirdi. Birisi para karşılığında bununla yük çekmeye başladı.

"HAYAT ŞARTLARI BENİ BU DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Bizim kendi malımızdan insanlar kendilerini sermaye yapmaya başladı. Ama bunda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir masraf olduğu zaman beni arıyorlar. Tamam yaptırayım ama burada ailece görüşmediğimiz insanların da yüklerini çekmeye başladılar. Niye çekiyorsunuz en azından insan bize sorar. Ayrıca bunlardan para da alıyorlar. Aramızda tartışma oldu. Teleferiğin alt kısmında bulunan yol yıkıldı, 70 bin liraya yakın bir masraf yapıldı. Kimsenin sesi çıkmadı. Sonra tabela yapmaya karar verdim. Kendi akrabalarım hariç hatta akrabalarımdan şerefsiz olanlar hariç herkes kullanabilir. Allah rızası için kim istiyorsa kullanabilir diye bu duruma geldik. Böyle olması iyi değil. Hayat şartları insanları bu şekilde mağdur duruma kadar düşürüyor.

"BU TABELA HER ŞEYE ÇÖZÜM OLDU, HİÇ KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR"

Tartışmak yerine tabela astığını ve mutlu olduğunu kaydeden Dokgöz şöyle devam etti: