Trafik cezalarında 2025 tarifesi belli oldu

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Yeni yıl hayatımıza yeni ücret artışlarıyla birlikte girdi.

2024'te Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025'te uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak belirledi.

1 Ocak'tan itibaren de birçok vergi, ceza ve resmi kurum ödemesi bu oranla zamlandı.

Bu kapsamda trafik cezalarının yeni tarifesi de belli oldu.

En dikkat çekici artış ise çakarlı araç kullanımında yaşandı.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANIM CEZASI 138 BİN TL OLDU

Geçtiğimiz yıl kasım ayında TBMM'de kabul edilen çakarlı araç düzenlemesi ile ceza 90 bin TL olarak düzenlenmişti.

Daha üzerinden 2 ay geçmişken çakar tutkunlarına çakarları söktürecek bir zam geldi.

Gelen zamla birlikte yetkisiz çakar lamba kullananlara birinci ihlalde 138 bin 172, aynı yıl içinde ikinci ve sonraki ihlallerde 276 bin 345 TL ceza verilecek.

Sık sık kamuoyuna yansıyan drift ve trafiği tehlikeye atan diğer olumsuz davranışlara yönelik yaptırımlarda da dikkat çekici bir artış oldu. Buna göre trafikte drift veya spin atmanın cezası 46 bin 392 TL'ye çıktı.

HIZ SINIRI AŞIMINDA TARİFELER

Işık ihlali ve hız sınırı açımında ise farklı tarifeler var.

Yapılan zamla kırmızı ışık ihlalinin cezası 2 bin 167 TL oldu.

Hız sınırı aşımında yeni tarifeye göre yüzde 10-30 aşımda 2 bin 167 TL, yüzde 30-50 aşım: 4 bin 512 TL, yüzde 50 üzeri aşım: 9 bin 267 TL ceza uygulanacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI

Alkollü araç kullanımında da cezalar caydırıcı olacak niteliğe ulaştı.

Buna göre alkollü araç kullananlara ilk ihlalde 9 bin 267 TL, ikinci ihlalde 11 bin 622 TL, üç ve üzeri ihlallerde 18 bin 677 TL ceza kesilecek.

DİĞER İHLAL VE CEZALAR

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lira cezai işlem uygulanacak.

Yeni dönemde emniyet şeridinin gereksiz kullanımı 9 bin 267 TL, engelli alanına park etme 1.986 TL, araç muayenesiz trafiğe çıkma 2 bin 167 TL, abartılı egzoz kullanımı 9 bin 267 TL ile cezalandırılacak.