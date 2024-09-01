Haber Merkezi

Trafik kontrolleri yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 22-29 Ağustos tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerle ilgili güncel istatistikleri kamuoyuna sundu.

2 MİLYON 365 BİN 59 ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

TOPLAM 445 BİN 375 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229 sürücüye işlem yapıldı.



- Hız ihlalinde bulunan

123 bin 603,



- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594,



- Emniyet kemeri kullanmayan

16 bin 396,



- Sürücü belgesiz araç kullanan

14 bin 117 ve



- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



- Toplam 445 bin 375 araca/sürücüye işlem yapıldı.



Alkollü araç kullanımıyla mücadele 7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır.



Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim.



Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.