Trakya illerinden kötü haber: Vaka artışı hızlı ilerliyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs vaka sayıları Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

Edirne'de haziran ayında düşük seyreden vakalar, bir anda artış göstererek 4 aydır aynı seviyede ilerliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının 97,61 olduğu söylenirken, bu oranın bir süredir 171,18'e yükseldiği belirtildi.

Bu durumda Edirne'nin vaka yoğunluğu, bir önceki haftaya kıyasla en çok artışın olduğu 10 il arasında yer aldığı tespit edildi.

KIRKLARELİNDE DE DURUM AYNI

Ülke genelinde en az iki doz olan vatandaşların sayısı, Kırklareli'ni 1'inci sıraya çıkardı.

Kırklareli'nde aşı oranına rağmen her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 98,69'dan 200,7'ye yükseldiği belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA HIZLI ARTIŞ

Tekirdağ'da yapılan incelemelerde 3 ay içerisinde vaka sayılarının her 100 bin kişide 140,14'ten 141,06'ya yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş vatandaşların sayısı, Türkiye genelinde Kırklareli 1'inci, Edirne ise 7'nci sırada yer alıyor.