Tron Coin nedir? Tron (TRX) Coin hakkında merak edilenler..

Kripto para birimi Tron coin, son 24 saat içerisinde %30 oranında artış gösterdi. Tron coine dair bilgiler bu yükselişiyle beraber merak konusu oldu. İşte TRX hakkında bilmeniz gerekenler..

Kripto paralar sıralamasında 20. sırada yer alan ve birçok önemli projeye imza atan Tron, son 24 saatteki yükselişiyle, kripto para borsasında ilgi odağı olmayı başardı.

Yatırımcılar ve yakından ilgilenenlerin merak konusu olan Tron hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Tron coin nedir? İşte Tron (TRX) hakkında bilgiler..

TRON (TRX) COİN NEDİR?

Tron, Singapur menşeili bir kripto para birimidir.

Temeli Blockchain teknolojisine dayanan Tron eğlence sektörüne yönelik olarak kurgulanmıştır ve insanların istediği içerikleri dilediği insanlarla dilediği şekliyle paylaşmasını amaçlamaktadır.

Eğer Tron hedeflediği bu amacı uygulamaya geçirebilirse dünyanın herhangi bir yerindeki bir kullanıcı Tron kullanarak içerik üretebilir, depolayabilir ve paylaşabilir. Kontrolü tamamen kullanıcılarına vermeyi amaçlayan Tron’un para birimine TRONIX (TRX) denir.

TRON COİN HAKKINDA BİLGİLER

Tron’un hedef aldığı sektör eğlence sektörüdür. TRX eğlence sektörüne hedef alma amacını gerçekleştirmek için kullanıcılarına her yönden sınırsız paylaşım yaptırmayı amaçlamıştır. Asıl amaç kişilerin Tron sisteminin altyapısını kullanarak ürettikleri içerikleri sanal ortam üzerinden TRX karşılığında satışa sunması ve bu içeriklerin TRX ödenerek satın alınmasıdır.

Tron platformunun yönetimi Singapur merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tron Vakfı’nın elindedir. Vakfın edindiği misyon ise Tron ağının şeffaflık, adalet ve açıklık ilkelerine dayanarak çalışmasını sağlamaktır.

Vakfın denetimi ise Singapur Şirketler Hukuku ve Muhasebe ve Düzenleme Kurumu’nda bulunuyor. Tron Vakfı’nın ekibinin başında ise Justin Sun yer almaktadır.

Madencileri son zamanlarda yöneldiği bir kripto para birimi TRX kazımı da Blockchain alt yapısını kullanan diğer coinler gibi aynıdır. Buna göre Tron coin kazımı yapan kullanıcılar yapılan her işlemi kayıt altına almaları karşılığında coin kazanırlar.

1 TRX KAÇ TL?

1 Nisan itibariyle 1 Tron karşılığında 0.472968 TL Türk Lirası veya 0.058437 $ dolar alınabilmektedir.