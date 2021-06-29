TRT World'ün Genel Yayın Yönetmenliği'ne Erman Yüksel getirildi

Kuruluş aşamasında TRT World'e katılan Yüksel'in kurumdaki yeni görevi belli oldu.

TRT World'ün yönetim ekibindeki değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'nin ilk İngilizce haber kanalının Genel Yayın Yönetmenliği'ne gazeteci Erman Yüksel getirildi.

GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ GÖREVİNİ DEVRALDI

TRT'den yapılan açıklamaya göre Yüksel, görevi Selim Atalay'dan devraldı.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yüksel, gazetecilik kariyerine Milliyet Gazetesi’nde başladı.

2011 yılında Dış Haberler ve Orta Doğu masalarında çalışmak üzere Al Jazeera’ye geçen Yüksel, Doha ve İstanbul’da haber merkezlerinin yanı sıra sahada çeşitli görevlerde bulundu.

2015'TE TRT WORLD'E KATILDI

Yüksel, Arap Baharı sırasındaki gelişmeleri, Al Jazeera Türk ve Al Jazeera İngilizce adına takip etti.

TRT World’e 2015 yılında kurulma aşamasında katılan Erman Yüksel, prodüktörlük, Orta Doğu masası şefliği ve haber müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu.

DİPLOMAT KATİLLERİ BELGESELİYLE ÖDÜL ALDI

Erman Yüksel, Asala terör örgütünün Türk diplomatlara saldırılarını anlatan "Diplomat Katilleri" adlı belgeseliyle "Sedat Simavi Yılın Belgeseli" ödülüne layık görüldü.

Daha önce TRT World kurucularından gazeteci Fatih Er, TRT Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştı.