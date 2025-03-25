Trump istediğini aldı: Ukrayna ile ABD arasında anlaşma imzalanıyor

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini kaydeden Trump, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yaptık, yakında bu anlaşmayı imzalayacağız." dedi.

NÜKLEER SANTRAL ABD'YE GEÇİYOR

Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin nükleer santral idaresi konusunda oldukça tecrübeli olduğunu anlatan Trump, bu tesislerin Amerikan yönetimine geçmesi halinde daha güvende olacaklarını savundu.

ABD MADENLERE ORTAK OLUYOR

Anlaşmayla birlikte; Amerika, Ukrayna'nın doğal kaynaklarından yüzde 50 pay talep alacak. Bu talep, Ukrayna tarafından "sömürgeci bir anlaşma" olarak nitelendirilmişti. Ancak Zelensky direnemedi ve Donald Trump'ın dediğini yapmak zorunda kaldı.