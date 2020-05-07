Trump koronavirüs salgınını tam 44 kez hafife aldı

Ölümleri ve yeni vaka sayılarını kontrol altına alamayan ABD'de, Başkan Trump'ın salgının ortaya çıktığı andan itibaren verdiği küçümseyici demeçler alay konusu oldu.

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD’de şimdiye dek 74 bin 813 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 1 milyon 263 bin 697’ye ulaştığı ülkede salgın krizi gittikçe büyürken, uzmanların yaptığı araştırma sonuçları da hiç iç açıcı değil. Ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların, ekonomik kaygılarla kaldırılması halinde ölü sayısının 350 binleri aşacağı öngörülüyor.

TRUMP SALGINI CİDDİYE ALMADI

Salgının önlenememesi konusunda en büyük eleştiri ise, ABD Başkanı Trump’a oldu. Koronavirüsün ülkede ilk görüldüğü andan itibaren konu hakkındaki tutumu, salgını küçümsemekten ve yok saymaya çalışmaktan ibaret olan Trump, ülkenin yeni salgın merkezi halini almasıyla beraber konu hakkındaki tahminlerini değiştirdi.

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TUTARSIZ HALLERİ ALAY KONUSU OLDU

Başlarda ölü sayısının 60 binlerde kalacağından emin olduğunu söylemesine rağmen geçtiğimiz günlerde bu rakamı yüz binlere çıkaran Trump, şimdi de tutarsız beyanları sebebiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefine oturdu.

Salgının başından beri yaptığı, birbiriyle çelişen ve koronavirüsün etkilerini küçümseyerek hastalığı önemsiz göstermeye çalışan ABD Başkanı’nın beyanları, ülkenin salgını önleme konusundaki başarısız tutumunu da kanıtlamış oldu.