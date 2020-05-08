Trump Venezuela’daki darbe girişimine karıştığını reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun, kendisine düzenlenen suikastte emri vermekle suçladığı ABD Başkanı Trump, tüm iddiaları reddederek saldırıyı "küçük çetelerin işi" olarak adlandırdı.

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü.

MADURO: SALDIRININ ARDINDA ABD VAR

Devlet Başkanı Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

"PARALI ASKERLER BİZİM EMRİMİZDE DEĞİL"

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

TRUMP İDDİALARI REDDETTİ

Maduro’nun ABD’nin darbe girişiminde parmağı olduğunun açıklamasının ardından Trump, Fox News’a konuştu.

ABD'li paralı askerlerin de karıştığı olaylara kendi yönetiminin karıştığına dair tüm suçlamaları reddeden Trump, bu girişimi küçümseyerek kendi dahli olması durumunda olayların çok daha büyük olacağını savundu.

"BİZ YAPSAYDIK BUNUN ADI İŞGAL OLURDU"

Trump, Fox News’a yaptığı açıklamalarda “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. ABD hükümetinin de bununla hiçbir ilgisi yok. Önce neler olup bittiğini öğrenmem lazım. Eğer Venezuela ile ilgili bir şey yaparsak bu, bu şekilde olmazdı. Biraz farklı olurdu. Adına da işgal derdiniz.” ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıda görev alan paralı ABD askerleri içinse “Bu saldırı haydut bir grup tarafından düzenlenmiş, iyi bir saldırı değil.” yorumunda bulundu.