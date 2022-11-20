TSK komuta kademesi ‘Pençe Kılıç’ harekatını yönetti

Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlend Bakan Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi an be an takip etti.

Kahraman Türk askeri terör belasını bitirmekte kararlı.

Havada ve karada hain terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik başarı bir operasyonun daha düğmesine bastı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" gerçekleştirildi.

Komuta kademesi harekat merkezinde



Harekatın icrası öncesinde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığa gelerek operasyonu yönetti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinde anbean takip etti.

"Hesap zamanı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonu "Hesap zamanı , alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor." mesajıyla duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada Pençe Kılıç hava harekatının terörü kaynağında yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyi vuruldu

Harekatta ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrülündeki Ayn El Arap, Tel Rıfat ve Derik çevresindeki hedefler imha edildi.

Hava harekatının Irak ayağında ise Sincar ve çevresindeki terör hedefleri bombalandı.











