TSK Mehmetçik Vakfı’na vekaletle kurban kesimi için başvurular sürüyor TSK Mehmetçik Vakfı’na vekaletle kurban başvuruları için bir hisse bedeli 5 bin 400 lira, 275 dolar ve 250 euro olarak belirlendi. Son bağış tarihi, yurt içinden bankalar aracılığıyla 27 Haziran saat 12.30, yurt dışından dövizle yapılacaklar için ise 23 Haziran saat 16.00 olarak açıklandı.

AA

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler var...

Bu yıl da bağışçıların ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olacak.

Vakfın, 2023 yılı vekaletle kurban kesimi için başvurular sürüyor.

Bu yıl 29 Mayıs'ta başlayan başvurular için bir hisse bedeli 5 bin 400 lira, 275 dolar ve 250 euro olarak belirlendi.

Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde ve hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde yapılacak.

Şehit yakınları, gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine dağıtılacak

Bağış kurbanlıkların bir kısmı şehit yakınları, gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine et olarak, bir kısmı da etlerden yapılan konserve kavurma şeklinde dağıtılacak.

TSK Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1995'ten beri süren vekaletle kurban temin ve kesim faaliyetinin bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün kararlarına uygun gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurban kesimlerinin video kaydına alındığı ve kesim yapıldığı anda bağışçıların SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

Kredi kartıyla yapılabiliyor

Vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin kurumsal tahsilat ekranları ile internet bankacılığını kullanarak herhangi bir ek ücret ödemeden veya 'www.mehmetcik.org.tr' üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı aracılığıyla, Ankara'da Vakıf Genel Müdürlüğü ile Adana, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun'daki vakıf temsilcilikleri ve şirketleri vasıtasıyla makbuz karşılığı nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek. Yurt dışından ise internet sitesi üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartıyla online bağışa ek olarak, anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabilmektedir.

Son bağış tarihi

Açıklamada, son bağış tarihinin, yurt içinden bankalar aracılığıyla 27 Haziran saat 12.30, yurt dışından dövizle yapılacaklar için ise 23 Haziran saat 16.00 olduğu kaydedildi.

Vakfın çevrim içi bağış sisteminden ise 28 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'e kadar bağış kabul edilebileceği bildirildi.