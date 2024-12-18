TSK'dan sel felaketi yaşanan Polonya'ya panel köprü desteği

AA & Ensonhaber

Eylül ayında Polonya’nın Nysa bölgesinde yaşanan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sel felaketinin ardından yapılan yardım çağrısına Türkiye kayıtsız kalmadı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede geçici bir panel köprü inşa etmek için harekete geçti.

4 METRE GENİŞLİĞİNDE, 50 TON TAŞIMA KAPASİTELİ

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde konuşlu 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı’na bağlı Köprücü Taburu personeli tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 36 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 50 ton taşıma kapasiteli bir panel köprü yapımı süratle devam ediyor. Köprünün kurulumunun tamamlanmasının ardından askeri personelin kısa sürede bölgeye intikali planlanıyor.

SİNOP VE BARTIN'DAKİ SELLERDE KULLANILMIŞTI

5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı personeli, geçmişte Sinop’un Ayancık ilçesinde 2021 yılında ve Bartın’ın Boğazköy bölgesinde 2022 yılında yaşanan sellerde yıkılan köprülerin yerine geçici köprüler kurarak halkın kullanımına sunduklarını hatırlattı.

"İHTİYAÇ DUYULAN HER COĞRAFYADA YARDIMA HAZIRIZ"

Personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca yurt içinde değil, ihtiyaç duyulan her coğrafyada insani yardımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: