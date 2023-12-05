TSK'nın uzaydaki gözü GÖKTÜRK-1 görevdeki 7. yılının tamamladı Milli Savunma Bakanlığı, GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşım yaptı. GÖKTÜRK-1 uydusu dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı.

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşım...

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan GÖKTÜRK-1 uydusu 7 yaşında. GÖKTÜRK-1 uzaydaki görevi sırasında dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turlayarak 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen infografikte ise dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen GÖKTÜRK-1'in 5 Aralık 2016'da Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldığı hatırlatıldı.

Saniyede 7,5 kilometre hızla hareket ediyor

GÖKTÜRK-1 uydusunun 680 kilometre yörünge yüksekliğinde, saniyede 7,5 kilometre hızla hareket ettiği ve uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi de aktarılan infografikte şunlar kaydedildi: