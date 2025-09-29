TSK'ya ait İHA'lar bölgede daireler çizerek Küresel Sumud Filosu'nu koruyor

Gazze'de yaşanan insani felaket devam ederken bütün dünya ayağa kalkmış durumda.

Ülkeler çeşitli şekillerde bölgeye yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Öte yandan İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun da Gazze'ye yardım ulaştırmak için hareket halinde olduğu biliniyor.

İspanya ve İtalya'nın, filoyu korumak için bölgeye savaş gemisi gönderdiği belirtiliyor.

TÜRKİYE İHA'LARLA DESTEK OLUYOR

Bu gelişmeler yaşanırken İsrail basını, Türkiye'nin Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için İHA kullanıyor olabileceğini iddia etti.

Haberde, filonun Türk İHA'ları ve Türk firkateyni tarafından takip edildiği dile getirildi.

UÇAKLAR BÖLGEDE DAİRELER ÇİZİYOR

İHA'ların son iki gün içinde ortaya çıktığını ileri süren İsrail basını, İHA'ların yüksek irtifada saatlerce uçtuğunu yazdı.

Ayrıca İHA'ların filonun yakınındaki bölge üzerinde daireler çizdiği aktarıldı.

ARIZALANAN GEMİDEKİ MÜRETTEBATI TÜRKİYE KURTARDI

Bugün filoda bulunan "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edilmişti.

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer, harekete geçerek tahliyeyi koordine etmişti.