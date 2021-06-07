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    TÜBİTAK 71 personel alımı: TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır?

    Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK 71 personel alımı gerçekleştirecek. Peki TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte işe alım detayları...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 12:01
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    TÜBİTAK 71 personel alımı: TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır?

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) personel alıyor. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9  uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı  yapılacak.

    Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorguluyor.

    İşte TÜBİTAK 71 personel alım ilanı ve detayları..

    TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

    Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

    TÜBİTAK 71 personel alımı: TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? #1

     

    TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2021

    TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU EKRANI

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