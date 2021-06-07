TÜBİTAK 71 personel alımı: TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK 71 personel alımı: TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK 71 personel alımı gerçekleştirecek. Peki TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte işe alım detayları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alıyor. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorguluyor.

İşte TÜBİTAK 71 personel alım ilanı ve detayları..

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?