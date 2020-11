Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında? Tuğba Özay neden hapse girmişti?

Tuğba Özay, Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Eski mankenin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen eski manken Tuğba Özay, çıkardığı yeni şarkısı ile Demet Akalın ve Alişan ile buluşuyor.

Bir dönem cezaevine giren ve hayatı oldukça merak edilen Tuğba Özay kimdir, kaç yaşındadır, neden hapse girdi, seyirciler tarafından araştırılıyor.

İşte Tuğba Özay'ın inişli çıkışlı hayatına dair merak edilen bilgiler..

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Bir zamanların ünlü mankenleri arasında yer alan Tuğba Özay, 10 Şubat 1978 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilen Tuğba Özay, aslen Trabzonlu olarak bilinmektedir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümü ile eğitim hayatına devam etmiştir. Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, daha sonra ise Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır. Ayrıca motosiklet tutkusu ile de bilinmektedir.

1994'de Vakko defilesi ile mankenliğe başlayan Özay, ardından "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

1995'de "Miss Model of Turkey" seçilmiş, ardından "Miss Model of the World" yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, ancak yine de aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir.

2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçilmiştir. Özay, ayrıca birçok dizi filmde rol almış ve program sunuculuğu yapmıştır.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırdı. 2010 yılında ilk albümü Armoni yayınlanmıştır.

Tuğba Özay, 2013 yılında Show TV’de yayınlanan “Ben Buradan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Tuğba Özay son olarak, Survivor 2016’da ünlüler takımında yer almıştı.

TUĞBA ÖZAY EVLİ Mİ?

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde görkemli bir düğünle Ludovic Fattizzo ile evlendi. İtalyan damat futbol menajeriydi. Kendi dili dışında 4 dili ana dili gibi konuşuyordu ve bir zamanlar futbol oynamıştı.