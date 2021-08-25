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- Tuğgeneral Nail İlbey'e FETÖ tarafından cami bombalayacak iftirası
Tuğgeneral Nail İlbey'e FETÖ tarafından cami bombalayacak iftirası
Eyüp Camii’ni bombalamak için keşif raporu hazırladı iftirası atılan Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 11:19
- Güncelleme : 25.08.2021 - 11:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Bitlis Il Jandarma Komutani Tuggeneral Nail İlbey, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'na atandı.
İlbey'in ataması ise FETÖ tarafından hakkında atılan iftiraları yeniden gündeme getirdi.
CAMİ BOMBALAMA İFTİRASI
2003'te İstanbul'daki Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve Balyoz Kumpas Davası'nda yüzbaşı rütbesindeyken 21 ay tutuklu kalıp, 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey, yeniden yargılama sonucu beraat etmişti.
Kapatılan Taraf gazetesi ise, İlbey hakkında bu manşeti atmıştı;